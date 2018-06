Grève illimitée et démission de 3 ministres : Les étudiants de l’UGB revoient leurs exigences à la baisse !

Pour la levée de leur mot d’ordre de grève illimitée, les étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ne posent aujourd’hui que deux conditions préalables non négociables pour entamer une discussion avec le gouvernement.



Les étudiants de l’UGB veulent la délivrance de l’ordre de poursuite dans les délais les plus brefs et la saisine, par le parquet de Dakar, d’un cabinet d’instruction en vue de l’ouverture d’une information judiciaire sur le meurtre de Mouhamadou Fallou Sène.



Ils semblent avoir tourné la page de la démission exigée du Gouvernement des ministres Mary Teuw Niane, Aly Ngouille Ndiaye et Amadou Bâ, relaie L’Observateur.

