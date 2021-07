Griezmann et Dembélé accusés de racisme après une vidéo exhumée sur le Net Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juillet 2021 à 22:22 | | 0 commentaire(s)|





Source : Alors que l'Euro est terminé pour les Bleus, une vidéo qui circule sur la Toile fait un tollé. Dans une séquence a priori filmée par Ousmane Dembélé et qui serait datée de 2019, on voit Antoine Griezmann et entend des propos qui ont suscité une vague d’indignation.Source : https://fr.sputniknews.com/societe/202107041045831...

