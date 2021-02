Grippe aviaire H5N8: La Russie détecte le premier cas de transmission à l’humain ! Rédigé par leral.net le Samedi 20 Février 2021 à 22:00 | | 0 commentaire(s)|

La Russie a annoncé ce samedi 20 février avoir détecté le premier cas au monde de transmission à l’être humain de la souche H5N8 de la grippe aviaire, ajoutant avoir informé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de cette « découverte importante». «Le laboratoire a confirmé le premier cas d’infection d’une personne par le virus […] FILE PHOTO: Chickens are seen at a farm in Hanoi, Vietnam April, 24, 2018. REUTERS/Kham/File Photo La Russie a annoncé ce samedi 20 février avoir détecté le premier cas au monde de transmission à l’être humain de la souche H5N8 de la grippe aviaire, ajoutant avoir informé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de cette « découverte importante». «Le laboratoire a confirmé le premier cas d’infection d’une personne par le virus de groupe A, la grippe aviaire AH5N8», a déclaré à la télévision Anna Popova, à la tête de l’agence sanitaire russe Rospotrebnadzor, ajoutant que les sept personnes contaminées dans une usine de volaille «se sentent bien».



Source : Source : https://www.lasnews.info/grippe-aviaire-h5n8-la-ru...

