Grogne à l’Ordre des médecins du Sénégal: Un groupe de Professeurs et Docteurs fustige l’absence de renouvellement et la non-élucidation d’un trou de dizaines de millions Le moment est venu pour l’Ordre national des médecins du Sénégal, de renforcer les normes de légalité et de bonne gouvernance, de raffermir les principes d’éthique et de déontologie et de promouvoir de saines relations de confraternité entre tous les médecins exerçant dans notre pays ! C’est la conviction d’un groupe de Porfesseurs et de Docteurs, qui ont sorti une déclaration pour fustiger la situation actuelle de l’Ordre, «gangrené par le non-renouvellement de ses instances depuis des années et un trou de plusieurs dizaines de millions non encore élucidé», selon eux.



La rébellion gagne l’Ordre des médecins ! Pr Aïda Sylla, Pr Issa Wone, Dr Cheikh Al Khalifa Aboubacar Cissé et Dr Mohamed Lamine Ly, qui disent agir «au nom d’un groupe de médecins», se sont fendus d’une déclaration pour fustiger la situation actuelle au sein de leur Ordre.



«La situation au sein de l’Ordre national des médecins du Sénégal, sans être alarmante, commence à devenir préoccupante. En effet, ses organes tardent à être renouvelés, malgré les rappels incessants des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé et de l’Action sociale, depuis bientôt un an», notent-ils d’emblée.



Remontant aux origines du mal qui gangrène l’Ordre, ils rappellent que le dernier renouvellement des instances de la structure, qui était partiel, date du 20 décembre 2014. Encore que cela n’avait abouti à rien, car «ces élections avaient été annulées par la Cour d’appel de Dakar, réunie en Assemblée générale, en son audience du 2 juillet 2015, suite à la constatation de plusieurs irrégularités». Et au lieu de convoquer de «nouvelles élections régulières et transparentes», les protestataires soulignent que les autorités ministérielles d’alors, avaient cru bon de maintenir la même équipe.



Un trou financier de dizaines de millions et une plainte contre X improductive



Pour les signataires de la déclaration, la situation est d’autant plus critique qu’en plus des problèmes de légalité de l’équipe en place, il y a un contentieux financier grave, non encore vidé. «Un audit financier avait décelé un trou financier de plusieurs dizaines de millions, qui avait conduit l’actuel président à déposer une plainte contre X, à la Division des investigations criminelles», soutiennent-ils. Non sans s’empresser d’ajouter que «curieusement, cette procédure connaît, elle aussi, des lenteurs incompréhensibles».



Forts de ces faits et de la situation peu enviable de l’Ordre des médecins, Pr Aïda Sylla et Cie mettent le patron de la structure devant ses responsabilités. «Nous exhortons le président de l’Ordre à répondre le plus rapidement possible aux sommations des services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, en vue du renouvellement, dans les plus brefs délais, des organes de l’Ordre», assènent-ils.



Aussi, ils demandent «l’implication de toutes les parties» concernées dans le processus de renouvellement. Cela, pour «éviter des incompréhensions préjudiciables au bon fonctionnement» de l’Ordre. «Nous, signataires de cette déclaration, pensons que le moment est venu, pour cette noble Institution qu’est l’Ordre national des médecins du Sénégal, de renforcer les normes de légalité et de bonne gouvernance, de raffermir les principes d’éthique et de déontologie et de promouvoir de saines relations de confraternité entre tous les médecins exerçant dans notre pays », ont-ils conclu.











Les Echos

