Grogne des taximen : Les chauffeurs menacent d’aller en grève

Les taximen continuent de ruminer leur colère. Ces acteurs du transport, regroupés autour du mouvement «Doleel Transport», dénoncent la concurrence déloyale des «clandos, et autres véhicules 'War Gaïndé', ceux des plateformes Yango et Yassir».

<p>« Nous avons interpellé le ministre de tutelle sur la concurrence déloyale et le transport irrégulier favorisé par les applications Yango, Yasiir et Heetch. Nous avons aussi interpellé le ministre sur le décret du système Vtc signé par le président sortant Macky Sall. Mais, à notre grande surprise, il a clairement dit que ces modes de transport vont être légalisés. Nous avons constaté également qu’il ne veut pas se prononcer sur les applications. On prend acte», se désole Malick Diop, le porte-parole du mouvement.</p>

<p>Ce dernier annonce qu’une large concertation est en train d’être faite avec leurs camarades et toutes les organisations qui s’activent dans le transport. Et ils n’écartent pas de «paralyser le système du transport dans toute sa diversité, avec notamment les transports urbains, interurbains, les grosporteurs et les transports de marchandises».</p>

<p>« Nous vivons des moments très difficiles, et nous constatons que nous avons en face des apprentis du transport. C’est pour cela, dans les jours qui vont venir, nous allons dévoiler d’autres plans d’actions pour pousser les autorités de ce pays à abroger le décret 847 et à prendre des mesures face à la concurrence déloyale qui est favorisée par ces applications», déclare Malick Diop.</p><br /><br />Source : <a href="https://atlanticactu.com/grogne-des-taximan-les-chauffeurs-menacent-daller-en-greve/" class="link">https://atlanticactu.com/grogne-des-taximan-les-ch...</a>