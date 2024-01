Groupe C de la CAN 2023: Le Sénégal domine la Guinée (2-0), le Cameroun passe de justesse Rédigé par leral.net le Mardi 23 Janvier 2024 à 20:14 | | 0 commentaire(s)|

Dans le Groupe C de la CAN 2023, e Sénégal a dominé, ce mardi, la Guinée (2 buts à 0). Les Lions s’imposent grâce à des buts de Abdoulaye Seck et Iliman Ndiaye. Les lions réalisent une phase de poule parfaite avec trois victoires en autant de rencontres. Ils sont leaders du groupe C. Les Camerounais suivent derrière avec 4 points devant la Guinée, 4 points également, mais avec un avantage de buts marqués favorable aux Lions Indomptables.



