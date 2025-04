Groupe D-Média : La journaliste Fatou Abdou Ndiaye annonce sa démission après 15 ans de collaboration Rédigé par leral.net le Lundi 7 Avril 2025 à 20:22 | | 0 commentaire(s)|

La journaliste Fatou Abdou Ndiaye quitte D.Média, le groupe de presse appartenant à l’homme d’affaires Bougane Guèye Dany. « Je vous annonce aujourd’hui ma démission du groupe après plus de 15 années de collaboration. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre soutien constant et la confiance que vous m’avez toujours accordée tout au long de cette belle aventure », a-t-elle annoncé, ce lundi 7 avril, sur sa page Facebook. En tournant la page D-Média, celle qui était jusque-là à la fois à la Sen Tv et à Zik Fm, promet de nouvelles aventures à ses followers. «Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux défis et d’autres horizons à explorer ensemble », a affirmé Fatou Abdou Ndiaye.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79743-groupe-d-mdia-...

Accueil Envoyer à un ami Partager