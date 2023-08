Guédiawaye: Le parti africain pour la souveraineté et la solidarité mis sur pied Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Août 2023 à 23:11 | | 0 commentaire(s)| Le parti africain pour la souveraineté et la solidarité (PASS Sénégal ), en Assemblée générale ce dimanche, vient d’être mis sur pied à Guédiawaye. Le pass Sénégal se fixe comme objectif, le rétablissement de la démocratie intégrale, la réconciliation entre la justice et les justiciables et la revalorisation de la culture à travers les langues nationales entre autres.



