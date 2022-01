Guédiawaye / Néné Fatoumata Tall: "Ce sont les acteurs politiques qui doivent donner le bon exemple pour..."

Néné Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse et par ailleurs, Directrice de campagne du maire sortant Aliou Sall, estime que les jeunes ont bien compris les enjeux du scrutin et qu'ils ne se sont pas fait prier pour venir voter massivement. Cependant, elle explique que pour qu'il y ait le calme et la sérénité, ce sont les acteurs politiques qui doivent donner le bon exemple et le reste va suivre", s'est-elle exprimée.