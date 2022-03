Guédiawaye: Pour faire gagner Ahmed Aïdara, des conseillers seraient payés par Malick Gackou

Les tractations battent leur train au niveau de la commune de Guédiawaye, plus précisément au niveau de la Ville où Malick Gackou ferait parler de lui.



En effet, il lui serait prêté de faire basculer la balance en faveur du maire, Ahmed Aïdara, en tentant de faire venir des conseillers du côté de Yewwi Askan Wi et autres du Wallu Sénégal.



Le président du Grand Parti aurait proposé et donné de l'argent à des conseillers de YAW et de Wallu pour faire gagner Ahmed Aïdara, mal en point au niveau du bureau municipal.



Pour rappel, le nouveau maire avait bloqué le vote lors de la passation de service. S'il récidive, il pourrait être privé de son fauteuil, en lieu et place d'une délégation spéciale.