Guédiawaye: Suite à des échauffourées, l'élection du bureau municipal annulée

Ce n’est pas à vous de me dire ce que je dois faire. Et puis vous me respectez ; ne me tutoyez plus jamais. Vous ne faites pas la police ici. C’est moi le maire et c’est moi qui préside la séance. Donc, ce n’est pas à vous de suspendre la séance ou de vider la salle. Ils (Bby) reconnaissent l’erreur ou j’annule le processus de vote

«Vous allez respecter la volonté populaire. On vous a devancé de 6 000 voix. Ça, c’est un hold-up électoral et ça ne passera pas. On vous a déboulonnés au soir du 23 janvier dernier. De grâce, Aliou, sortez par la grande porte. Vous m’avez traité de…»

Le problème est qu’Ahmed sait qu’il est minoritaire. Il a 37 conseillers et Bby en a 52. Il sait que tous les 14 conseillers du bureau municipal iront à Bby et qu’il ne pourra pas diriger cette mairie dans ces conditions