Guérèo, Commune de Sindia: Les exploitants de la Lagune de Somone en détresse (Vidéo)

La Covid 19 est vécue dans la Lagune de Somone de manière très amère. Sans activité depuis 3 mois, ces opérateurs ont décidé de fermer boutique. Motif, les touristes, venus de l’étranger et les sénégalais, devant profiter du bon temps, ont déserté les lieux. « Nous vivons difficilement la Covid 19. Depuis 3 mois, on est sans revenu. Et pourtant, chaque restaurant a presque 20 à 30 employés. Il devait juste nous dire de respecter la distanciation dans la mise en place de nos tables et nous laisser continuer nos activités. Et pour les pirogues, il suffit juste de prendre 3 à 4 personnes pour la traversée.



Mais, c’est une interdiction totale qui a été faite. Nous ne sommes pas l’Etat. Mais, des acteurs de développement. Et sans l’aide de l’Etat, la situation, venue par surprise va rester davantage dramatique », se plaint Adama Ndoye, gérant de restaurant.



Son avis est partagé par le restaurateur, Souleymane Ba, approché par Leral TV. Le jeune homme reconnaît que la covid 19 est venue par surprise. Des instructions de fermer, regrette-t-il, ont été tout bonnement données. N’empêche, il demande aux autorités de voler à leur secours.



« Le gouvernement n’a pas fait signe de vie depuis l’arrêt des activités. On nous a interdit toutes nos activités. Alors que, nous vivions de la pêche et de l’exploitation de nos restaurants. Il faut faire le tour, vous allez vous rendre compte que même, les chats et les chiens errants dépendaient de notre travail », se lamente-t-il.



Vivant dans un désespoir total, les restaurateurs passent présentement, des journées de bricolage pour réaménager le site afin de se préparer à une éventuelle reprise.