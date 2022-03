Guerre en Ukraine : Ces Sénégalais "prêts à partir" à Kiev, pour combattre l'armée russe

Décidé à se battre contre la Russie, le président Volodymyr Zelensky a mis sa tenue de chef de guerre et n’en finit plus de booster ses troupes. Il n’empêche, le chef de l’État ukrainien ne dit pas non à un appui extérieur pour contenir les assauts russes. C’est dans ce registre qu’il faut inscrire son appel du 27 février dernier, à l’endroit des européens et des étrangers souhaitant combattre aux côtés des forces régulières ukrainiennes. « Si vous avez une expérience de combat et que vous ne voulez pas regarder l’indécision de vos responsables politiques, vous pouvez venir dans notre pays pour défendre l’Europe », a-t-il déclaré.







D'après le reportage de Dakaractu, c'est sous le message posté le 27 février à 17 heures 13 minutes, un formulaire a été mis à la disposition des candidats du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, de la Guinée Bissau, de la Guinée Équatoriale, du Gabon et du Libéria. Ces derniers doivent renseigner plusieurs champs allant de leur adresse email, à leurs prénoms et nom, à leur expérience militaire et à leur situation financière. Sans doute, c’est une manière pour l’ambassade de faire le tri car ils ne manqueront pas de propositions fantaisistes mues uniquement par la volonté de migrer en Europe.



36 candidatures sénégalaises enregistrées



Quelles que soient les raisons avouées ou cachées, l’engouement montré par les candidats enchante l’ambassadeur d’Ukraine au Sénégal. Yuri Pyvovarov révèle dans un entretien accordé ce mercredi 2 mars à Dakaractu que « nous avons reçu 36 candidatures de la part des sénégalais ». Ce qu’il trouve « agréable et positif ».



Cependant, il précise que tout le monde ne sera pas pris. « Actuellement, les services compétents ukrainiens sont en train de travailler pour scanner chaque profil afin d’éviter les infiltrations de personnes indésirables », assure le diplomate selon qui, ce travail prendra « deux ou trois jours ».



Ceux qui seront retenus à l’issue de cet exercice seront envoyés en Ukraine à travers des points de passage bien identifiés. L’ambassadeur n'écarte pas une possible rétribution financière. « Pour le moment, j’ignore le niveau de rémunération, mais je pense qu’ils seront rémunérés », croit savoir le diplomate, ajoutant dans le même sillage que les survivants pourront même prétendre à la nationalité ukrainienne. Mais tout ceci ne semble pas revêtir d’importance pour M. S. « Je veux être parmi les héros dont l’histoire retiendra qu’ils ont libéré l’Ukraine », idéalise « l'électrotechnicien ».





