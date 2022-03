Guerre en Ukraine: l'UA dénonce le traitement raciste dont sont victimes les Africains La guerre en Ukraine et le calvaire pour les Africains fuyant les combats. Les témoignages se multiplient montrant des gens maltraités par des agents de sécurité, notamment empêchés de prendre place dans les trains ou des bus rejoignant les frontières. D’autres Africains se voient bloqués, au passage de frontières, surtout avec la Pologne. Ce lundi, l’Union africaine (UA) a décidé de réagir officiellement

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Mars 2022 à 13:57 | | 0 commentaire(s)|

L’UA se dit « particulièrement préoccupée » concernant les Africains qui « se verraient refuser le droit de traverser la frontière hors de l’Ukraine ».



Macky Sall, président du Sénégal et de l’UA ainsi que Moussa Faki, président de la Commission, rappellent ensemble que « toute personne a le droit de franchir les frontières pendant un conflit et devait bénéficier des mêmes droits quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale ».

DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook