Guerre en Ukraine: les sanctions contre la Russie se durcissent fortement

Quatrième jour de l'invasion militaire russe en Ukraine jeudi 24 février. De violents combats se déroulent dans la capitale, mais Kiev offre une résistance certaine et semble ralentir la progression russe. Côté européen, les alliés de l'Ukraine accroissent à la fois soutien matériel et financier et les sanctions économiques à l'encontre de la Russie, de plus en plus isolée.





► Les combats continuent à Kiev, principalement sur ses abords. Le chef de l'État ukrainien, qui s'est dit « cible numéro une » de Moscou, est toujours présent dans la capitale, en couvre-feu. La mobilisation générale a été décrétée côté ukrainien. Côté russe, le ministère de la Défense a annoncé dans un communiqué avoir donné l'ordre d'« élargir l'offensive ».



► Le dernier bilan provisoire fait état de 198 civils tués et de 1 115 blessés. Des cohortes de déplacés sont sur les routes de l'Ukraine et 115 000 ont trouvé refuge en Pologne, selon un nouveau bilan des autorités polonaises.







► Plusieurs pays européens avec les États-Unis, le Canada et la Commission européenne ont annoncé l'exclusion de plusieurs banques russes du réseau interbancaire Swift ainsi que des sanctions ciblant les réserves en devises de la banque centrale de Russie. Depuis le début de l'offensive, plusieurs trains de sanctions ont déjà été décidés par les Occidentaux.



► Un sommet de l'Otan s'est tenu vendredi. « Nous déployons pour la première fois la Force de réaction au titre de la défense collective pour éviter des débordements sur le territoire de l'Alliance », a précisé Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Otan, à l'issue de la rencontre. La France va déployer « plus de 1 500 militaires français directement impliqués dans les missions de renforcement de la posture de l'Otan sur le flanc Est », selon l'état-major français à l'AFP.

