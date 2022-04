Guerre en Ukraine : une attaque sur la gare de Kramatorsk fait 39 morts Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Avril 2022 à 17:48 | | 0 commentaire(s)| Au moins 39 personnes dont quatre enfants ont été tuées dans l'attaque au missile vendredi sur la gare de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine.





Au moins 39 personnes, dont quatre enfants, ont été tuées vendredi dans l'attaque au missile de la gare de Kramatorsk, dans l'Est de l'Ukraine, par laquelle des milliers de personnes sont évacuées depuis plusieurs jours, selon les services de secours.



Des journalistes de l'AFP ont vu au moins trente corps dans des sacs mortuaires devant la gare utilisée pour l'évacuation des populations civiles de la région, sous menace d'une offensive russe majeure. Sur la pelouse du parvis devant la gare, les restes d'un imposant missile kaki et tordu, était toujours visible sur lequel était tagué en russe à la peinture blanche "Pour nos enfants".



"Un mal sans limite"



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un "mal sans limite" déchaîné par la Russie, après cette attaque sur la gare de Kramatorsk. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a condamné de son côté "fermement l'attaque aveugle de ce matin contre une gare à #Kramatorsk par la Russie".

Accueil Envoyer à un ami Partager