Guinaw Raïls : Le sergent-chef Doudou Sall a succombé à ses blessures

Le sergent-chef de l’armée Doudou Sall, gravement blessé à la suite d’une altercation avec son frère, B. Sall au quartier Oumar Mbow de Guinaw Raïl Sud, a finalement rendu l’âme, informe le journal « Les Echos ».



Les deux frangins se disputaient de la gestion d’une maison, héritage de leur mère décédée, avant d’en venir aux mains. L’épouse et le fils de B. Sall entrent dans la danse et fracassent la tête du sergent-chef. Évacué d’abord au centre hospitalier de Pikine, D. Sall finit à l’Hôpital Principal où il a rendu l’âme, hier. Les mis en cause ont été déférés au parquet du tribunal de Grande instance de Pikine/Guédiawaye, depuis mercredi 30 mai.