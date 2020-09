Guinaw Rails sud: Un jeune âgé d’une vingtaine d’années poignardé à mort

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Septembre 2020 à 15:08 | | 0 commentaire(s)|

Un jeune âgé d'une vingtaine d'années a été poignardé à mort, hier, à Guinaw Rails Sud, plus précisément au quartier Mousdalifa 1. Les faits ont eu lieu vers les coups de 17 heures, rapporte Libération one line.



Selon des témoignages, tout est parti d'une dispute entre amis qui a tourné au vinaigre. La victime, du nom d'Alassane, a été poignardé au niveau du cou. Il a réussi néanmoins à marcher sur quelques mètres avant de s’effondrer devant la maison du délégué de quartier. Après son forfait, le présumé meurtrier a pris la fuite. Il est activement recherché



