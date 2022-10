Guinée Bissau : Après avoir dénoncé une disparition de drogue saisie, Galaxy FM envahie par des hommes armés La spirale de violences contre les journalistes se poursuit en Guinée Bissau depuis l’avènement au pouvoir du « général » Umaru Embalò. Après le kidnapping du journaliste Aly Silva suivi d’une brimade et l’attaque à l’arme automatique de la radio Capital FM qui avait fait un blessé grave, c’est au tour de Galaxy FM d’être attaquée par des hommes armés. Un journaliste a été enlevé.

La Radio Galaxy de Pindjiquiti, station privée guinéenne, était dans la soirée du lundi 10 octobre visée par une “invasion” d’individus portant des uniformes militaires et armés jusqu’aux dents. Selon les informations obtenues par Atlanticactu.com, l’invasion de la Radio par des hommes armés est intervenue après une nouvelle diffusée par cette station sur le détournement d’une grande quantité de drogue qui a été saisie lors d’une opération impliquant une vingtaine de hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur.



Suite à cette intrusion à la radio, plusieurs journalistes de Radio Galaxy sont portés disparus, d’où la crainte d’enlèvement et d’actes d’agression physique subséquents contre eux par les assaillants. Le Rédacteur en chef, Tiano Badjana est l’une des personnes à avoir été enlevé.



« Nous sommes dans un pays démocratique où la loi garantit la liberté d’expression à tous. Dans un pays civilisé, on ne peut pas chercher quelqu’un de nuit et avec une arme à feu, même si la personne a commis un acte contraire à la loi, il existe des organes judiciaires compétents pour résoudre le problème en se basant sur les lois qui n’utilisent pas la force », a confié un proche Tiano Badjana au micro de la radio Young FM. Baite Badjana a assuré que jusqu’à présent les membres de la famille ne connaissent pas les motivations de cette persécution du journaliste Tiano Badjana.



Pour l’occasion, Baite Badjana s’assure qu’ils sont déterminés à suivre l’évolution de la situation et prévient que la vie de son frère est sous la responsabilité du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’État à l’ordre public.



« Tout mal qui lui arrivera sera de la responsabilité du ministre de l’Intérieur et du secrétaire d’État à l’ordre public, car les agents assaillants ont rejoint après leur forfait l’institution qui est coordonnée par ces deux ministres », précise-t-il.



Pour la famille du journaliste, leur douleur est grandissante car jusqu’à présent ils ne savent pas où est Baite Badjana a été conduit et que personne ne sait non plus s’ils le trouveront en bon état. Et les membres de la famille de révéler que ce matin, des officiers en uniformes militaires surveillent la maison du journaliste interrogeant les voisins comme s’ils voulaient plus d’informations à son sujet.



Il est à rappeler que l’enlèvement de Baite Badjana de Radio Galaxy a été rapporté ce mardi 11.10 à Radio Jovem par la famille du journaliste qui a également déclaré qu’hier, vers 23 heures, un véhicule double cabine, avec un nombre considérable d’officiers de l’armée, sont entrés par effraction dans leur maison à la recherche du journaliste qui jusqu’à ce moment est dans un endroit inconnu.



