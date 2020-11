Guinée-Bissau: Le président veut réduire les jours de fête

En Guinée Bissau c'est connu de tous, il y'a beaucoup de fetes. En effet le président Oumar Sissoko Embalo va dans les prochains jours proposer une réforme pour réduire les jours de fête en Guinée Bissau.





Le nouveau régime va dans les prochains jours engager des réformes pour réduire drastiquement les jours de fête. "Les gens ne travaille pas samedi et dimanche et ont aussi les lundis ce jour de repos a cause des weekend. Les jours de fêtes doivent être réduits pour notre bien. Car on dépense beaucoup d'argent dans les festivités. Si on veut développer ce pays on doit se mettre beaucoup travailler", a conseillé le Chef de l'Etat Bissau Guinéen.

