Guinée-Bissau : une mission de médiation de la CEDEAO quitte Bissau sans accord Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Mars 2025 à 10:16

Une mission de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui séjournait depuis plusieurs jours en Guinée-Bissau dans le cadre d’une médiation, a quitté samedi le pays sans avoir trouvé un consensus entre les acteurs politiques. La délégation de l’organisation régionale, composée de spécialistes électoraux, de juristes et d’autres stratèges en matière de […] Une mission de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui séjournait depuis plusieurs jours en Guinée-Bissau dans le cadre d’une médiation, a quitté samedi le pays sans avoir trouvé un consensus entre les acteurs politiques. La délégation de l’organisation régionale, composée de spécialistes électoraux, de juristes et d’autres stratèges en matière de médiation, a tenté en vain d’amener les différents acteurs politiques à renouer le dialogue pour que s’instaure un processus électoral apaisé avant les élections législatives et la présidentielle prévues le 30 novembre, selon le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo.



Source : Source : https://atlanticactu.com/guinee-bissau-une-mission...

