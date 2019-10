Accueil Envoyer Partager sur facebook Guinée: Cellou Dalein Diallo finalement libre de ses mouvements. Rédigé par La rédaction de leral.net le 19 Octobre 2019 à 15:40 Cellou Dalein Diallo avait lancé une alerte, hier, informant que des soldats bloquaient l’accès à son domicile et l’empêcher de se déplacer. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée annonce, 24 heures après, que le dispositif placé aux abords de son domicile, à Dixinn, a été levé. "Le dispositif militaire qui bloquait l’accès à mon domicile, a été levé hier vers 17h30", informe-t-il sur twiter.

Il a ainsi tenu à remercier les ambassadeurs des Etats-Unis, de la France, de l'Union européenne mais aussi l'OIF "dont les actions et les démarches ont permis de mettre un terme à ma séquestration".



Il ne s’est, toutefois, pas prononcé sur le Front national de défense de la Constitution auquel son parti, l'UFDG appartient.



Depuis lundi 14 octobre, des mouvements de la société civile, des partis politiques et des syndicats réunis au sein du Front national de défense de la Constitution (FNDC) sont descendus dans les rues de Conakry et des villes de l’intérieur du pays, pour s'opposer au projet de réforme de la Constitution qui, selon eux, est juste un moyen pour l’actuel président de s'adjuger un troisième mandat.



Les manifestations ont été réprimées par les forces de sécurité et le bilan est sans appel puisqu'il fait état de neuf morts à ce jour...



