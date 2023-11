Guinée: Fin de cavale pour Dadis Camara, remis derrière les barreaux

L'ancien dictateur guinéen Moussa Dadis Camara, sorti de prison samedi matin par un commando lourdement armé, a été repris et remis derrière les barreaux, ont indiqué l'armée et son avocat.



"Le capitaine Moussa Dadis Camara a été retrouvé sain et sauf et reconduit en prison", a dit à l'AFP le directeur de l'information des armées (Dirpa) Ansouma Toumany Camara, sans préciser les circonstances de la capture.



Un des avocats de l'ancien président (2008-2009), Jocamey Haba, a confirmé dans un bref échange avec l'AFP que son client était de retour en cellule.



Seul le colonel Claude Pivi reste introuvable sur les trois ou quatre hommes (selon les sources) tirés de prison au cours d'une opération commando, a dit le directeur de la Dirpa.



Il "est activement recherché", mais "il n'a aucune chance de quitter le pays puisque Conakry est quadrillée", a-t-il ajouté.



AFP