Guinée : La Direction de la supervision bancaire fait le point sur le respect de la réglementation prudentielle par les banques en 2020

<< La surveillance permanente des banques a permis de constater que certaines Banques ont été en infraction sur certaines règles et normes prudentielles>>, signale la DSB. Ainsi, dans le cadre du contrôle sur pièces, cette structure a relevé qu’à fin décembre 2020, aucune banque n’est en infraction par rapport au respect du capital social minimum règlementaire de 100 milliards de Guinée Nouveau Franc (GNF). Concernant la représentation du capital minimum, deux banques sont en infraction.



Le ratio de solvabilité moyen du secteur est largement au-dessus de la norme réglementaire minimale de 10%. <<Toutefois, signale la DSB, trois banques sont en infraction par rapport à la norme réglementaire minimale de solvabilité.>>



A fin décembre 2020, sept banques sont en infraction par rapport à la norme minimale de liquidité de 100%, soit une banque en GNF uniquement, quatre en devises uniquement, une en devises et globale et une en GNF, devises et globale.



Pour ce qui est de la division et concentration des risques, la DSB informe que toutes les banques respectent cette norme prudentielle. Par contre, treize banques sont en infraction par rapport à la norme de division des risques sur un ensemble de 25 dossiers dont la plupart bénéficient de dérogations de la Banque Centrale.



En revanche, aucune banque n’est en infraction par rapport au coefficient minimal de transformation de plus de cinq ans de 60%.

Qu’en est-il de la limitation des risques de change ? Selon la DSB << cinq banques sont en infraction par rapport à la norme maximale de position de change de 10% des fonds propres nets par devise et 20% des fonds propres nets pour toutes devises, dont deux en dollar uniquement, deux en euro uniquement et un en euro, dollar et global.>>



Au total, souligne la DSB, les infractions relevées au 31 décembre 2020 portent sur neuf ratios prudentiels (fonds propres nets, position de change globale, position de change en dollar, position de change en euro, solvabilité, liquidité en GNF, liquidité en devises, liquidité globale et division des risques), et concernent quinze banques sur les seize en activité.



Pour ce qui est du contrôle sur place, la DSB signale que plusieurs missions étaient planifiées pour l’exercice 2020, notamment des missions d’inspection générale sur la surveillance du dispositif LBC/FT (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme) des banques. Cependant, regrette la DSB, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, les activités du Service Inspection (SI) ont été fortement perturbées. <<Les missions sur le dispositif LBC/FT, effectuées avant l’état d’urgence sanitaire (ECOBANK et Vista Bank) ont révélé des infractions à la réglementation et des recommandations allant dans le sens de la correction des anomalies ont été faites>>, ont laissé entendre les responsables de la DSB.



Oumar Nourou





Conformément à sa mission de surveillance des établissements de crédits, la Direction de la supervision bancaire (DSB) de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) a fait le point dans son rapport d’activités 2020 du respect de la réglementation prudentielle.Source : https://www.lejecos.com/Guinee-La-Direction-de-la-...