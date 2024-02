Guinée : Les prix à la consommation augmentent de 2% en décembre 2023.

Selon cette structure, cette hausse est consécutive aux progressions des prix enregistrées à Kankan (+2,3 %), Conakry (+1,5 %), Kindia (+3,2 %), Mamou (+3,5 %), N’Zérékoré (+1,4 %), Boké (+1,5 %), Faranah (+1,7 %) et Labé (+1,0 %).



<<Vue sous l’angle des fonctions de consommation, souligne encore l’INS, la hausse des prix à la consommation observée en décembre 2023 est liée principalement à la fonction Transport (+16,4 %) et dans une moindre mesure à la fonction Alimentation et boisson non alcoolisées (+0,7 %).>>



L’analyse selon l’état des produits montre que l’inflation sous-jacente a contribué à la variation mensuelle avec une hausse de 3,14 %, suivi des produits frais (+0,7 %) et de l’énergie (+0,7 %).



Par rapport à la provenance, les produits locaux (+2,6 %) et les produits importés (+0,2 %) ont enregistré une hausse. En glissement annuel et en moyenne annuelle, l’indice harmonisé des prix à la consommation de Conakry s’est accru respectivement de 9,3 % et 7,8%.



Au niveau national, les prix à la consommation des ménages au mois de décembre 2023 enregistrent une hausse en glissement annuel de 6,5 % consécutive aux glissements annuels observés à Conakry (+9,3 %), Kankan (+6,5 %), N’Zérékoré (+5,4 %), Kindia (+4,8 %), Boké (+5,8 %), Faranah (+7,6 %), Labé (+3,6 %), et Mamou (+3,1 %).



Selon toujours l’INS, l’analyse suivant les fonctions de consommation révèle dans l’ordre des contributions au niveau national, les glissements annuels en décembre 2023 : Alimentation et boisson non alcoolisées (+8,0 %), Transports (+16,8 %), Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles (+11,2 %).



