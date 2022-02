Guinée – Les sanctions de la Cédéao maintenues

La Conférence (des chefs d’Etat) prend note de la création récente du Conseil National de Transition (CNT), en tant qu’organe législatif.



La Conférence constate avec préoccupation que, cinq mois après le coup d’Etat, un calendrier de transition n’a toujours pas été mis en place, ainsi qu’exigé par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO lors de la session extraordinaire du 16 septembre 2021.



Au regard de cette situation, la Conférence décide de :



a). Maintenir en place toutes les sanctions imposées à la Guinée ;



b). Demander à l’Autorité de Transition de mettre en place un calendrier devant conduire au rétablissement de l’ordre constitutionnel ;



c). Marquer sa disponibilité à accompagner la Guinée pour favoriser un retour à l’ordre constitutionnel le plus rapidement.





