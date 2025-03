Guinée : Moussa Dadis Camara gracié pour raisons de santé Rédigé par leral.net le Samedi 29 Mars 2025 à 04:18 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu & Agence Le général Mamadi Doumbouya, a signé ce vendredi 28 mars un décret accordant la grâce présidentielle à Moussa Dadis Camara, ex-président de la transition, moins d'un an après sa condamnation pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a accordé ce vendredi 28 mars 2025 une grâce présidentielle à Moussa Dadis Camara, l'ex-président de la transition guinéenne. Cette décision intervient moins de neuf mois après sa condamnation pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. Le 31 juillet 2024, Moussa Dadis Camara avait été reconnu coupable de crimes contre l'humanité par le tribunal criminel de Dixinn, qui l'avait condamné à 20 ans de prison. Le tribunal l'avait jugé responsable des exactions commises par les forces de l'ordre lors de la répression sanglante de la manifestation contre sa candidature à la présidence en 2010. Cependant, dans un décret lu à la télévision nationale, le général Mamadi Doumbouya a décidé de gracier l'ex-chef de la junte pour des raisons de santé. Le décret, signé par le président, abroge toutes les dispositions antérieures contraires et entre en vigueur immédiatement. Il a également précisé que le ministre de la Justice serait chargé de l'application de ce décret. Cette mesure de clémence vient souligner l'engagement du gouvernement de transition dans le processus de réconciliation nationale, après des années de tensions politiques et de violences.



Source : Source : https://atlanticactu.com/guinee-moussa-dadis-camar...

