Guinée : Réformes militaires, Doumbouya écarte des officiers et envoie d'autres en retraite

Sénégal Atlanticactu/ Guinée Conakry/ Saliou Ndong Le samedi 30 novembre dernier, le président de la Transition, Mamadi Doumbouya, a signé un décret en Guinée ordonnant la radiation de plusieurs officiers de l'Armée nationale pour « désertion ». Les officiers concernés par cette mesure sont le lieutenant Sékou Sylla de la compagnie d'infanterie de Yomou, le lieutenant Kaman Larin Haba du Bataillon d'infanterie de Macenta, le sous-lieutenant Niankoye 2 Kalivogui du Bataillon d'infanterie de Mandiana, et le sous-lieutenant Mamadou Korka Diallo de l'escadron de la gendarmerie mobile de Beyla. Chacun de ces officiers recevra une pension d'invalidité. Dans une décision ultérieure, le président a également mis à la retraite plusieurs autres officiers pour « inaptitude », conformément aux articles 120 et 121 du statut général des militaires. Ceux-ci bénéficieront d'une pension d'invalidité et, selon leur date d'incorporation, pourront avoir droit ou non à une pension d'ancienneté de service.



Source : https://atlanticactu.com/guinee-reformes-militaire...

