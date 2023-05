Guinée : Suspendus pour «faute lourde» : Le Dg et le Red' chef de la Rtg, rétablis dans leurs fonctions Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Mai 2023 à 10:51 | | 0 commentaire(s)| La grogne des travailleurs de la Radiodiffusion télévision guinéenne (Rtg) a finalement payé. Suspendu le 4 mai pour «faute lourde» par la ministre de la Communication et de l’Information, le Directeur général de la Rtg, Fana Soumah, a été rétabli dans ses fonctions, ce lundi 22 mai 2023. Tout comme le Rédacteur en chef de la Télé, Adama Mohamed Keïta, suspendu au même moment que le Dg.

L’information a été confirmée par le Secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la Rtg, Sâa Martin Fansinadouno, qui se réjouit d’une «victoire arrachée dans la douleur, par les travailleurs de la Rtg».



La décision de la ministre Aminata Kaba de suspendre Fana Soumah «jusqu’à nouvel ordre» avait suscité l’indignation du personnel de la Rtg. Les travailleurs se sont constitués en frondeurs contre la ministre de leur département.



En plus de paralyser les activités de la radio et de la télévision nationale, les journalistes et techniciens ont manifesté devant le ministère de la Communication et de l’information. Ils ont exigé le rétablissement des suspendus et le départ de la ministre Aminata Kaba. Leurs efforts ont fini par être récompensés.



S’agissant de l’ancien logo de la Rtg, Sâa Martin a fait savoir qu’il est rétabli contre «la volonté» de la ministre. Le syndicaliste persiste et signe que le Service minimum va se poursuivre à la Rtg jusqu’à la fin de la Semaine nationale des métiers de l’information et de la communication (Senamic).



Une activité boycottée par les organisations professionnelles de la presse guinéenne. Reste à savoir, si la ministre résistera à ses coups que viennent de lui donner la presse guinéenne. Le lynx

(S Bes Bi)



