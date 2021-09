Guinée: l'ONU souhaite un retour des civils au pouvoir dans un délai «raisonnable»

En visite de travail lundi à Conakry, le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en Afrique de l’Ouest et au Sahel a souhaité que les civils reviennent au pouvoir dans un délai « raisonnable » en Guinée. Il s’est toutefois réservé de donner un délai, indiquant que c’est aux Guinéens de décider de cette transition qui sera accompagnée par son organisation et ses partenaires de l’UA et de la Cédéao.



Arrivé lundi à Conakry, Mahamat Saleh Annadif a eu un programme très chargé. Il a rencontré tour à tour les nouvelles autorités guinéennes, les diplomates accrédités en Guinée et les chefs des principaux partis de l’opposition au régime de l’ancien président Alpha Condé. Tous ont reçu le même message : « Nous leur avons passé un message simple, pour dire simplement que nous voulons les écouter, qu’est-ce qu’ils pensent de l’avenir de leur pays, quelle transition ils veulent pour leur pays, afin que nous puissions les accompagner pour que la Guinée sorte de là ». (RFI)







Source : https://www.impact.sn/Guinee-l-ONU-souhaite-un-ret...