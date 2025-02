Guinée : l’ancien Premier ministre Kassory Fofana écope d’une peine de cinq ans Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Février 2025 à 15:54 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana a été condamné, jeudi, à une peine de cinq ans de prison ferme, par la Cour de Répression des Infractions économiques et Financières (Crief), rapporte l’agence Anadolu. Premier ministre de la Guinée, de mai 2018 jusqu’au coup d’Etat de septembre 2021, Fofana a été reconnu coupable de détournement […] L’ancien Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana a été condamné, jeudi, à une peine de cinq ans de prison ferme, par la Cour de Répression des Infractions économiques et Financières (Crief), rapporte l’agence Anadolu. Premier ministre de la Guinée, de mai 2018 jusqu’au coup d’Etat de septembre 2021, Fofana a été reconnu coupable de détournement de deniers publics pour un montant de 15 milliards francs guinéens (Gnf) (1,7 million de dollars), d’enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. Une peine assortie d’une amende de 2 milliards Gnf ( 231 279 de dollars). Il devra aussi payer 3 milliards Gnf ( 346 814 de dollars) en guise de dommages et intérêts. Incarcéré depuis avril 2022 dans le cadre de cette affaire, Fofana n’a jamais comparu depuis le début du procès, en mars 2023, pour cause de maladie. Ses avocats, qui étaient absents lors du verdict, n’ont pas réagi dans l’immédiat. Cette condamnation fait suite à celle de l’ancien président de l’Assemblée nationale Amadou Damaro Camara à quatre ans de prison ferme, par la même juridiction.



Source : Source : https://atlanticactu.com/guinee-lancien-premier-mi...

