Guinée : le programme des consultations ouvertes par la junte

La junte militaire, désormais au pouvoir à Conakry, a établi un calendrier pour quatre jours de consultations nationales avec toutes les forces vives de la nation. Dans un communiqué partagé avec la presse, le pouvoir militaire en place à Conakry a établi un programme marathon qui devra se dérouler au Palais du Peuple, entre mardi et vendredi.



Les consultations nationales ont démarré mardi 14 septembre par une rencontre avec les leaders des partis politiques. Elle sera suivie d'un échange avec des représentants des coordinations régionales. … Pour boucler la journée, la junte a rencontré les chefs des différentes confessions religieuses.



Mercredi 15 septembre, le Colonel Mamady Doumbouya, président du CNRD, entre en discussion avec les présidents des organisations de la société civile. Dans la même journée, les représentants des missions diplomatiques et ceux des associations des Guinéens de l'étranger seront reçus.



Les consultations se poursuivent jeudi 16 septembre avec les patrons des différentes sociétés minières implantées en Guinée ainsi que les présidents des différentes organisations patronales. La dernière journée, vendredi, sera consacrée aux directeurs des banques primaires et microfinances. Les représentants des différentes centrales syndicales clôtureront les concertations.



A l'issu de ces consultations, la junte va mettre en place une feuille de route de la transition. (BBC)





Source : https://www.impact.sn/Guinee-le-programme-des-cons...