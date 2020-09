Guinée: les experts de la Cédéao se penchent sur le fichier électoral contesté

Il ne reste qu'un peu plus d'un mois avant l'élection présidentielle prévue le 18 octobre. La Céni doit présenter ce lundi 14 septembre l'avancement de ses travaux, notamment concernant le fichier électoral qui cristallise les tensions politiques ces dernières années. La Cédéao a mandaté 3 experts en appui à la Céni pour rendre le fichier crédible. Leur mission s'achève cette semaine.



Le fichier électoral guinéen est au cœur des dissensions politiques depuis cinq ans. Après un premier audit en 2018, dont les recommandations n'avaient été que partiellement appliquées, le fichier - jugé non crédible notamment en raison de la présence de 2,5 millions d'électeurs inscrits sans pièces justificatives - avait entraîné le retrait de l'OIF, de l'Union africaine et de la Cédéao, qui n'ont pas envoyé d'observateurs lors du double scrutin du 22 mars dernier. (RFI)

Source : https://www.impact.sn/Guinee-les-experts-de-la-Ced...