Guinée : libération de Oumar Sylla, un des leaders du FNDC

Le verdict du procès du responsable des antennes et de la mobilisation du FNDC, Oumar Sylla-Foniké Manguè, a été prononcé ce jeudi 27 août 2020, par le tribunal correctionnel de Dixinn.



Dans son délibéré, le juge Alphonse Charles Wright, qui avait en face le procureur de la république près le Tribunal de première instance (TPI) de Dixinn, Sidy Souleymane N’Diaye et le collectif des avocats du mis en cause, a déclaré Oumar Sylla non coupable des accusations pour lesquelles il a été inculpé et traduit devant la justice.

A rappeler qu'il était détenu depuis avril dernier à la Maison centrale de Conakry pour diffusion et production de fausses nouvelles.

