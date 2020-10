Guinée: une mission diplomatique internationale annoncée Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Octobre 2020 à 15:28 | | 0 commentaire(s)|

Selon des informations, rapportées par Rfi, une «mission de diplomatie préventive» est attendue dimanche et mardi à Conakry pour tenter d’apaiser les tensions. Elle serait composée du président de la Commission de la Cédéao Jean-Claude Kassi Brou, de Mohamed Ibn Chambas pour les Nations unies, des commissaires aux affaires politiques de l’Union africaine, Cessouma Minata Samate, […] Selon des informations, rapportées par Rfi, une «mission de diplomatie préventive» est attendue dimanche et mardi à Conakry pour tenter d’apaiser les tensions. Elle serait composée du président de la Commission de la Cédéao Jean-Claude Kassi Brou, de Mohamed Ibn Chambas pour les Nations unies, des commissaires aux affaires politiques de l’Union africaine, Cessouma Minata Samate, et de la Cédéao, le général Francis Behanzin. En deux jours, elle aura pour mission d’apaiser les tensions alors que le principal opposant Cellou Dalein Diallo, crédité de 33,50% des voix par la Commission électorale guinéenne, ne reconnaît pas les résultats de l’élection qu’il estime avoir remportée. Samedi, la Ceni a annoncé la victoire de Alpha Condé au premier tour de la présidentielle avec un score de plus de 59% des voix.



Source : Source : http://lesoleil.sn/guinee-une-mission-diplomatique...

Accueil Envoyer à un ami Partager