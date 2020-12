Guy Marius Sagna à Chérif Lô : « Il sera difficile d'atteindre notre souveraineté alimentaire si le "coronafoncier" continue d'affaiblir nos cultivateurs et nos éleveurs » Rédigé par leral.net le Lundi 7 Décembre 2020 à 00:28 | | 0 commentaire(s)|

Le Mouvement And Taxawou commune Chérif Lô (Atccl) a fait face à la presse pour alerter l'État, l’opinion nationale et internationale sur la gestion de leur collectivité locale et de leur foncier.



Selon le mouvement Atccl, leur maire passe tout son temps à faire de la récupération politique sur les différentes réalisations dans sa commune. Une rencontre à laquelle l'activiste et coordinateur de Frapp France dégage, Guy Marius Sagna a pris part pour dénoncer les "dérives des autorités locales" dans ladite commune entre autres.



Le pays est traversé, selon Guy Marius Sagna par une maladie beaucoup plus dangereuse que le Coronavirus qu'il surnomme "Coronafoncier". "Il sera difficile d'atteindre notre souveraineté alimentaire si le "coronafoncier" continue d'affaiblir nos cultivateurs et nos éleveurs", se désole Guy Marius Sagna.

Toutes nos tentatives pour joindre le maire de Chérif Lô sont restées vaines...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Guy-Marius-Sagna-a-Cheri...

Accueil Envoyer à un ami Partager