Guy Marius Sagna et Mame Mactar Guèye: Le combat contre les LGBT doit impliquer toute la population sénégalaise

Guy Marius Sagna exhorte à lutter davanatage pour freiner l'ascension des Lgbt. D'après lui, l'ascension des Lgbt est une forme de domination, nécessitant l'implication de tous. Puisqu'à travers les films diffusés sur nos télévisions, les Lgbt sont en train d'inculquer leurs valeurs à nos enfants. Tout le monde, dit-il, doit refuser et s'engager dans le combat. Sous ce même registre, Mame Mactar Guèye de l'ONG Jamra revient sur les différents éléments criminalisés sans complications au Sénégal. Il s'attaque à l'octroi des actes de reconnaissance à plus de 14 associations LGBT. Et, le rejet du projet de loi, introduit à l'Assemblée nationale est une forme d'acceptation de l'homosexualité.



