Guy Marius Sagna sur Macky Sall: "Le pétrole et l'agenda LGBT rendent fou, C.O.Diagne, un détenu..." Rédigé par leral.net le Mardi 12 Avril 2022 à 19:00 | | 0 commentaire(s)| Le Collectif qui soutient Cheikh Oumar Diagne, par la voix de Guy Marius Sagna, estime que Cheikh Oumar Diagne a été arrêté sur la basse fallacieuse d'injures et de diffamation. A l'en croire, "l'Agenda LGBT, le pétrole, le gaz et les ressources minières, rendent fou. Il est la énième victime des dérives de Macky Sall", a-t-il souligné.



Accueil Envoyer à un ami Partager