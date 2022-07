HLM Patte D'Oie / Sheikh Alassane Sène face aux populations :"Je suis prêt à reconcilier les Sénégalais, car..."

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Juillet 2022 à 12:13 | | 0 commentaire(s)|

Le candidat de la coalition Naatangué Askan Wi, Sheikh Alassane Sène, dit être prêt à reconcilier les Sénégalais, car les dérives verbales et les violences physiques prennent de plus en plus de l'ampleur. Il a en outre promis de régler les problèmes des populations des HLM Patte D'Oie...