HMS Trent: Immersion dans le mythique bateau patrouilleur de guerre britannique (exclusivité )

Lundi 29 Novembre 2021

Non, vous ne rêvez pas! Surtout pour les amateurs de navires de guerre. En effet, le HMS Trent, ce bateau patrouilleur de l'armée britannique est à Dakar et ce , pour une semaine. Leral a eu l'exclusivité d'y pénétrer et de faire un reportage qui restera sans aucun doute dans les mémoires des envoyés spéciaux. Doté d'un armement sophistiqué de la dernière génération, le HMS Trent est en mesure de détecter l'ennemi dans un rayon de centaines de kilomètres et sa première ligne de défense est constituée de snipers qui distillent des projectiles jusqu'à 4800 mètres par seconde. C'est vous dire. A bord, vous y trouverez quarante deux (42) commandants tous rompus à la tâche. Notre flotte sera sans doute impressionnée par cette armada moderne et impressionnante, mais...