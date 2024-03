Habib Sy dit ‘’Non’’ au 24 mars

Le candidat Habib Sy conteste la date du 24 mars annoncée par le président de la République, comme jour du scrutin de l’élection présidentielle. Il annonce sur les ondes de la RFM, qu’il va saisir les autres candidats pour récuser cette date annoncée par Macky Sall. Selon lui, la seule date qui vaille reste le 31 mars 2024. « Le Conseil constitutionnel a été très clair. Il a fixé la date du 31 mars et a même procédé à la convocation du corps électoral. Il est allé plus loin. Il a pris toutes ses responsabilités pour qu’on aille le plus rapidement possible à des élections libres, démocratiques et transparente », a expliqué Habib Sy, nous dit "Rewmi".



En fixant la date du 24 mars, dit-il, le « président de la République est très conscient qu’il viole les dispositions du code électoral et qu’aussi, c’est une décision contraire à la décision du Conseil constitutionnel. Ce qui ne peut pas se faire ». « Si ce décret est publié , poursuit le candidat, je vais demander aux autres candidats, très rapidement, qu’on fasse un recours contre ce décret, parce qu’il sera pris en violation de toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections », a-t-il fait savoir.