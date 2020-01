Habyarimana: la justice française examine un recours contre le non-lieu de 2018

Une information judiciaire pour « assassinats et complicités en relation avec une entreprise terroriste » avait été ouverte en France en 1998, suite à une plainte déposée par des familles de l'équipage français de l'avion abattu début avril 1994,

avec à son bord le président rwandais Juvénal Habyarimana, et le président burundais Cyprien Ntaryamira.



Deux juges d'instruction antiterroristes français ont décidé de l'abandon des poursuites, il y a un peu plus d'un an, le 21 décembre 2018, « en l'absence d'éléments matériels indiscutables », selon les magistrats qui notaient aussi le caractère « largement contradictoire et non-vérifiable » des témoignages recueillis.



Avec ce recours examiné le 15 janvier, les familles espèrent au moins la réouverture des investigations. Les avocats des parties civiles voudraient notamment que la justice française obtienne un rapport secret du Tribunal pénal international pour le Rwanda datant de 2003. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris rendra sa décision à une date ultérieure.