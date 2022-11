Haddiyatou Lahi Diouf qualifié aux championnats du monde d'eSport 2022 : Les félicitations du Comité national de Promotion du E-Sport au Sénégal

Le Comité national de Promotion du E-Sport au Sénégal, sous la tutelle officielle du Ministère des Sports, adresse ses plus sincères et chaleureuses félicitations à Monsieur Haddiyatou Lahi Diouf dit «MOMOJUVE » ou « HADYJUVE », Champion d’Afrique PES 2021, pour l'exploit esportif qu’il a réalisé, en se qualifiant, encore une fois, aux championnats du monde d’eSport 2022, qui se tiendront à Bali (Indonésie) du 27 novembre au 8 Décembre 2022.



Après son sacre de champion d’Afrique PES 2021 et sa participation honorifique dans le quatuor majeur de PES au monde lors des World Finals E-Football Open en juillet 2021, nous espérons vivement que celle-ci sera le début d’une longue série de réussites pour lui et souhaitons également, que ce soit la récompense de son très beau parcours... MASHA ALLAHU !



Pour ce faire, le Comité national de Promotion du E-Sport au Sénégal compte ne ménager aucun investissement et prie pour QUE TOUT LE SENEGAL soit derrière lui durant toute la compétition.



Bonne chance à lui, le Champion ! Nous savons qu’il saura trouver la force en lui, pour se dépasser et développer tout son potentiel esportif qu’on lui connaît. Donner le maximum de lui-même, le meilleur de lui-même !



LE COMITÉ NATIONAL DE PROMOTION DU E-ESPORT

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DES SPORTS : DU 22 DEC 2021 N°045975