Haddiyatou Lahi Diouf qualifié aux championnats du monde d'eSport 2022: les félicitations du Comité National de Promotion du E-Sport au Sénégal

Le Comité National de Promotion du E-Sport au Sénégal, sous la tutelle officielle du Ministère des sports, adresse ses plus sincères et chaleureuses félicitations à Monsieur Haddiyatou Lahi Diouf dit «MOMOJUVE » ou « HADYJUVE », Champion d’Afrique PES 2021, pour l'exploit esportif qu’il a réalisé en se qualifiant, encore une fois, aux championnats du monde d’eSport 2022 qui se tiendront à Bali (Indonésie) du 27 novembre au 08 Décembre 2022.



Après son sacre de champion d’Afrique PES 2021 et sa participation honorifique dans le quatuor majeur de PES au monde lors des World Finals E-Football Open en juillet 2021, nous espérons vivement que celle-ci sera le début d’une longue série de réussites pour lui et, souhaitons également que ce soit la récompense de son très beau parcours... MASHA ALLAHU ! Pour ce faire, le Comité National de Promotion du E-Sport au Sénégal compte, ne ménager aucun investissement et, prie pour QUE TOUT LE SENEGAL soit derrière lui durant toute la compétition.



Bonne chance à lui, le Champion ! Nous savons qu’il saura trouver la force en lui pour se dépasser et développer tout son potentiel esportif qu’on lui connaît. Donner le maximum de lui-même, le

meilleur de lui-même !



LE COMITÉ NATIONAL DE PROMOTION DU E-ESPORT

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DES SPORTS : DU 22 DEC 2021 N°045975