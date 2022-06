Hadj 2022 : Alioune Sarr invite les pèlerins au respect des tests Pcr Le top départ des vols en direction des Lieux Saints de l’Islam pour l’édition 2022 (1443 H) est prévu dans quelques heures. C’est la raison de la visite hier (jeudi) du Ministre du Tourisme et des transports aériens, à l’aéroport international Blaise Diagne pour constater les dispositions mises en place par ses services.

En dépit d’un satisfecit décerné aux équipes médicales, Alioune Sarr a demandé aux pèlerins de se munir de leurs tests Pcr datant de 72 heures car l’Arabie Saoudite, dans ce contexte de relance post –Covid reste très exigeante sur ce gage sanitaire



C’est une instruction du Président Macky Sall de mettre à la disposition de la Direction Générale au pèlerinage « tout le dispositif aéroportuaire mais également de sécurité pour un pèlerinage dans d’excellentes conditions de nos compatriotes » a assuré Alioune Sarr.



Très rassuré pour l’ensemble du dispositif mis en place pour faciliter le parcours du pèlerin de son arrivée à l’aéroport jusqu’à son embarquement, le ministre a rappelé à toutes les équipes leur devoir d’être « vigilant » du début jusqu’à la fin du pèlerinage. « Puisque c’est un dispositif opérationnel, on doit l’entretenir et qu’il soit opérationnel » a conseillé le ministre.



Depuis l’apparition de la pandémie à Covid-19, le pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam ne s’est pas tenu. Ainsi, pour que le pèlerinage se passe dans « d’excellentes conditions » pour les compatriotes sénégalais, le ministre a surtout insisté sur le test Pcr. Alioune Sarr exhorte chaque pèlerin de se munir de son test Covid datant de 72 heures avant de venir à l’aéroport.



« Munissez-vous de vos tests Pcr datant de 72h. Cela nous facilitera le travail. Il faut que le protocole sanitaire qui a été validé par le ministère de la Santé et qui est exigé des autorités saoudiennes soit respecté également par chaque pèlerin et nous sommes très heureux de voir que nos équipes médicales ont également pris toutes les dispositions pour que nos compatriotes puissent voyager dans d’excellentes conditions », a constaté Alioune Sarr

