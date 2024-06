Hajj 2024 : Flynas à la rescousse des pèlerins sénégalais Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2024 à 13:32 | | 0 commentaire(s)|

D'après les informations recueillies par "Dakaractu", les autorités sénégalaises ont trouvé une solution avec la compagnie saoudienne Flynas, pour transporter le reste des pèlerins sénégalais à la Mecque. Il est prévu que la situation revienne à la normale au plus tard ce lundi 3 juin. Selon nos sources, la Primature et le ministère des Transports aériens ont pris les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes rencontrés ces deux derniers jours à l'AIBD, avec les pèlerins et la compagnie Air Sénégal. Il convient de rappeler que sur les 12 860 pèlerins sénégalais attendus cette année sur les lieux saints de l'Islam, la compagnie Flynas a déjà honoré sa part du contrat avec les voyagistes privés.



Source : Source : https://atlanticactu.com/hajj-2024-flynas-a-la-res...

