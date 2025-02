Hajj 2025 : Le Président Diomaye en concertation avec le ministre saoudien du Hajj pour des conditions optimisées Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Février 2025 à 13:05 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Hajj 2025/ Saliou Ndong Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a accueilli ce jeudi le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, Dr Tawfiq Bin Fawzan Al-Rabiah, lors d’une rencontre importante pour les relations bilatérales entre le Sénégal et l’Arabie saoudite, selon le service de communication de la présidence du Sénégal. Lors […] Sénégal Atlanticactu/ Hajj 2025/ Saliou Ndong Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a accueilli ce jeudi le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, Dr Tawfiq Bin Fawzan Al-Rabiah, lors d’une rencontre importante pour les relations bilatérales entre le Sénégal et l’Arabie saoudite, selon le service de communication de la présidence du Sénégal. Lors de sa première visite au Sénégal, l’occasion a été saisie pour saluer la qualité des relations entre Dakar et Riyad et pour discuter de l’amélioration des conditions du Hajj pour les pèlerins sénégalais, précise la note. À l’issue de cette rencontre, deux accords importants ont été signés entre la compagnie aérienne saoudienne Flynas et Air Sénégal. Ces accords visent à instaurer des vols directs reliant le Sénégal aux lieux saints de l’islam, facilitant ainsi le voyage des pèlerins sénégalais.



Source : Source : https://atlanticactu.com/hajj-2025-le-president-di...

Accueil Envoyer à un ami Partager