Halima Gadji, une étoile sénégalaise à la croisée des cultures Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Avril 2025 à 18:09 | | 0 commentaire(s)| Actrice, mannequin, consultante mode et entrepreneuse, Halima Gadji est une figure emblématique du cinéma et de la mode en Afrique francophone. Née en 1989 à Dakar, d’un père sénégalais et d’une mère maroco-algérienne, elle incarne un métissage culturel qu’elle porte avec fierté, à travers ses rôles et ses engagements.

Révélée au grand public par son interprétation de Marème Dial dans la série à succès "Maîtresse d’un homme marié" (2019-2021), produite par Marodi TV, Halima Gadji s’est rapidement imposée comme l’un des visages incontournables de la télévision sénégalaise. Son jeu intense et nuancé, lui a valu l’admiration de milliers de fans à travers le continent.



Passée par les séries "Sakho & Mangane", "Le futur est à nous" ou encore "Seuy bi 2.0", elle construit une carrière audacieuse, marquée par des choix artistiques forts. Malgré un parcours scolaire interrompu en classe de 5e, Halima a toujours su que sa voie était dans le monde de l’image et du récit.



En 2023, elle a été nommée marraine du 39e Festival international Vues d’Afrique à Montréal, confirmant ainsi son statut d’icône panafricaine. Grande sœur de l’acteur Kader Gadji, elle fait partie de cette nouvelle génération d’artistes qui élèvent le cinéma sénégalais à l’international.





Accueil Envoyer à un ami Partager