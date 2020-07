Hamidou Sèye, président des Mareyeurs de Soumbédioune: " Cissé Lô ne sera jamais Maire de Yoff ou de Dakar..." (Vidéo)

Réunis au quai de pêche de Soumbedioune, pour évaluer les effets de la Covid-19 , dans l'activité de la pêche artisanale , les mareyeurs par la voix de leur Président Hamidou Seye, ont constaté les difficultés rencontrées à cause de l'État d'urgence et du couvre feu. On était obligé de réduire l'effectif dans le quai pour ne pas transgresser les mesures barrières, ce qui a eu un effet très dramatique dans nos chiffres d'affaires. Donc, c'est le moment de remercier Le Président de la République qui a eu le courage de sauver l'économie à travers la souplesse des nouvelles mesures , affirme t-il.



Profitant de la rencontre, les mareyeurs ont décerné à l'unanimité un satisfecit au Ministre de la Santé qui , au delà de ses charges ministérielles, s'est beaucoup investi pour alléger les difficultés , en octroyant aux différents quais de pêche du département de Dakar des subventions considérables.



Dans la même logique, Le Chef des mareyeurs de Soumbedioune s'est montré très tenace aux propos de Moustapha Cissé Lô ,qui dit-il , cherche le buzz en attaquant à la personne de Abdoulaye Diouf Sarr , qui a d'autres préoccupations que de répondre à un homme, selon lui, vomi par la population . Il ajoutera qu'ils feront face à lui et ne permettront jamais à l'ex Président de la CEDEAO, de diriger une mairie dans le département de Dakar. Moustapha Lô Cissé ne sera jamais, au plus grand jamais Maire de Yoff , a t-il déclaré.