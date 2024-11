Handball-CAN Dames 2024/J1-Poule A : Le Sénégal débute ce mercredi face au Kenya à 09 heures. Privées de Hawa Ndiaye et Fanta Keita et citées parmi les prétendantes, les Lionnes peuvent-elles viser le podium cette année ?

XALIMANEWS-Ce mercredi, le Sénégal fera son entrée en lice dans la Coupe d’Afrique des Nations Dames, qui coïncide avec la première journée de la compétition. Prétendantes au sacre final, les Lionnes, vice-championnes en 2018 et quatrièmes lors de la dernière édition à Dakar, se présentent sans certains cadres majeurs. Sans leur précieuse capitaine Hawa Ndiaye […]

XALIMANEWS-Ce mercredi, le Sénégal fera son entrée en lice dans la Coupe d’Afrique des Nations Dames, qui coïncide avec la première journée de la compétition. Prétendantes au sacre final, les Lionnes, vice-championnes en 2018 et quatrièmes lors de la dernière édition à Dakar, se présentent sans certains cadres majeurs. Sans leur précieuse capitaine Hawa Ndiaye et l’arrière gauche Fanta Keita, le Sénégal, qui a réalisé une belle performance au Mondial 2023, a-t-il les moyens de ses ambitions ?

Disqualifiée en 2016 à cause d’une erreur administrative, à la veille de rencontrer l’Angola en finale de la CAN, la sélection des Lionnes du Sénégal était revenue revancharde et déterminée en 2018. Elle s’était à nouveau hissée en finale, mais avait perdu avec les honneurs face à la sélection angolaise, qui enchainait (19-14). Lors de cette CAN congolaise, la bande à Awa Diop Fall avait émerveillé le continent avec une ossature composée de bi-nationales formées dans le réputé handball hexagonal. Mais ces acquis n’ont pas suffi en 2021 au Cameroun, où les Lionnes se sont arrêtées en quarts de finale, battues par la Tunisie. Deux ans plus tard, dans leur antre de Dakar Arena, Aminata Sangharé, Soukeina Sagna, Hawa Ndiaye et compagnie s’étaient arrêtées en demi-finale, battues en prolongation par l’Angola (24-21) pour finir quatrièmes du tournoi. Dans la foulée, les protégées de Yacine Messaoudi ont frôlé l’exploit face à l’Angola en TQO à Luanda, s’inclinant (22-21) après avoir bien maîtrisé la rencontre avant de se saborder en fin de match. Cependant, elles ont tiré les leçons de cette campagne en se qualifiant pour la phase principale de la Coupe du Monde féminine 2023, où elles ont terminé à la 18e place. Des performances qui donnent des raisons d’espérer pour la 26e Coupe d’Afrique des Nations Dames, d’autant plus que les Sénégalaises étaient les seules à avoir fait vaciller l’ogre angolais parmi les autres cadors du continent. Et à quelques mois de la CAN 2024, la formation vice-championne d’Afrique 2018 avait des certitudes dans son jeu.

Mais alors que les férus de handball sénégalais salivent déjà à l’idée de voir leurs favorites réaliser un hold-up au Congo, deux cadres de l’équipe ne seront pas de la compétition en RD Congo, et non des moindres. La précieuse capitaine Hawa Ndiaye et l’efficace arrière Fanta Keita, deux joueuses clés du dispositif de la sélection vice-championnes d’Afrique en 2018, qui ne figurent pas sur la liste. Deux absences qui risquent d’ impacter sur la performance de l’équipe, malgré les présences de Soukeina Sagna et Doungou Camara.

Capitaine Hawa Ndiaye fait partie de cette race de joueuses qui booste une équipe. De par sa personnalité et sa précieuse contribution sur le terrain avec une férocité incroyable sur le plan défensif, elle entraîne ses coéquipières dans son sillage. Hawa Ndiaye fait jouer le duo Soukeina-Doungou et ose regarder ses adversaires dans les yeux. Cœur des Lionnes, elle secouait et encourageait tout le groupe. Quant à Fanta Keita, elle soulageait sur le côté droit avec sa très lourde frappe du gauche. Très futée, avec son élégance gestuelle, elle inscrivait entre 4 et 6 buts, des statistiques très importantes pour une compétition de la trempe de la CAN. Avec leurs deux absences, le Sénégal perd deux atouts non négligeables.

Dans cette cuvée 2024 des Lionnes, il y a beaucoup de renouveau, avec l’intégration de nombreuses jeunes joueuses ainsi que d’autres professionnelles issues des championnats maghrébins. Avec cette ossature, le Sénégal peut-il contester la suprématie angolaise et bousculer les autres cadors du continent ? Avec les habituelles Raissa Dapina, Toubissa Elbeco, Doungou Camara, Soukeina Sagna, Dieynaba Sy, Coura Camara, Sophie Kebé, en plus de Aminata Cissokho, Marie Fall, deux joueuses qui ont brillé au Mondial, voire Maïwenn Dasylva, combinées à Soda Cissé, Astou Ndiaye et Khady Seck, le groupe de Yacine Messaoudi, avec les deux gardiennes locales Ndeye Sokhna Sène (Golf) et Fama Sall (Ex Disso), a fière allure. Mais est-ce que la mayonnaise va prendre lors de cette grande messe du handball féminin africain ? Est-ce que les jeunes pourront se sublimer lors de leur première campagne, où la pression sera-t-elle trop forte pour elles qui n’ont pas encore de s’installer dans la tanière ? Et si Yacine Messaoudi réussissait un coup de maître !

Ce mercredi à partir de 9 heures, les Lionnes affronteront le Kenya pour une première sortie qui ne devrait pas poser trop de problèmes à Soukeina Sagna et compagnie, dans une poule A très jouable. Au vu des potentiels des deux équipes, le Sénégal devrait s’imposer sans difficulté. En attendant de se projeter sur les autres adversaires, dont le choc de la poule face au Congo, pour un remake du match pour la 3e place de 2022, remporté par la sélection de l’Afrique centrale.

